【ニューヨーク共同】米IT大手アップルの時価総額が28日、一時4兆ドル（約600兆円）を突破した。米メディアによると、4兆ドル超えは米半導体大手エヌビディア、IT大手マイクロソフトに続き世界で3社目。アップルは、9月に発売した「iPhone（アイフォーン）17」の米国や中国での販売が好調で、成長期待が高まっている。28日のニューヨーク株式市場でも買い注文が優勢だった。米調査会社ファクトセットによると終値の時価総額は