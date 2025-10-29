醍醐虎汰朗と中川大輔がW主演を務める連続ドラマ『ifの世界で恋がはじまる』が、11月20日よりMBSドラマフィル枠で放送されることが決定した。 参考：醍醐虎汰朗が『舞いあがれ！』で体現する“優しさ”『天気の子』から再び訪れた大飛躍 本作は、2019年にキャラ文庫（徳間書店）より出版され海野幸による同名小説を原作とした、幻想的な大人の恋を描くラブストーリー。 技術職から営業部に異動して1年。専