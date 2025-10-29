熱狂の跡地は閉幕後のほうがモンダイ山積み最終日、イタリア館には長蛇の列が。待ち時間は５時間以上に及び、リングの下は多くの人で埋め尽くされた10月13日、大阪・関西万博が閉幕した。最終日は約21万人が来場し、一般累計入場者数は2500万人を突破。日本国際博覧会協会が「230億〜280億円の黒字になる見込み」と発表するなど、成功ムードに包まれた。熱狂の跡地はどうなっているのか。閉幕から４日後の10月17日に現地へ足を運ぶ