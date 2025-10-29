29日放送のNHK大阪放送局制作『激突メシあがれ』（後7：57〜／総合・全国）は、連続テレビ小説『ばけばけ』とのコラボレーション企画を送る。【画像】かわいくガッツポーズ！ゲスト出演する高石あかり番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、