プロ野球は28日に甲子園球場で日本シリーズ第3戦が行われ、ソフトバンクが阪神に2-1で勝利し成績を2勝1敗と先行しました。みずほPayPayドームで行われた第1戦は阪神、第2戦はソフトバンクが制し、1勝1敗。迎えた第3戦は防御率セ・リーグトップ阪神・先発の才木 浩人投手とパ・リーグ防御率トップのモイネロ投手の投げ合いとなりました。初回、阪神は佐藤輝明選手が3試合連続タイムリーで先制点を奪います。しかし、ソフトバンクは1