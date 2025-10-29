俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系水ドラ25『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜深1：00）の第5話が、きょう29日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】ぎゅっ！抱きしめ合う“あさゆき” 駒木根葵汰＆新原泰佑原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はや