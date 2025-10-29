待望の瞬間だ。EARTH JETSのHIRO柴田（連盟）が10月28日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。アガリ3回、放銃0回の安定したスタッツで、個人6試合目にして嬉しい初勝利を飾った。【映像】念願の初トップに喜びが溢れ出るHIRO柴田当試合は起家から柴田、BEAST X・鈴木大介（連盟）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）の並びで開局。東1局、親番の柴田はリーチ・