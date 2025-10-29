【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月27日・日本時間10月28日／ロサンゼルス）【映像】佐々木朗希、ピンチで笑うドジャース佐々木朗希が同点で迎えた8回途中からマウンドに上がり、ワールドシリーズ初登板を果たした。大歓声の中、1死一、二塁のピンチでマウンドに上がると、フランスを2球で三ゴロに打ち取り2死二、三塁。続くルーカスを投ゴロに打ち取り、一塁ベースに走りながら下からトスするように投げ、一塁