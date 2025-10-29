¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û28Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ80Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á152±ß04¡Á14Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1646¡Á56¥É¥ë¡¢177±ß17¡Á27Á¬¡£ÆüÊÆºâÌ³Áê²ñÃÌ¤Ç¤Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎÆ³Æþ¤«¤é12Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¾õ¶·¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£±ß°Â¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤­¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£