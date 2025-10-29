「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースが試合前に６時間３９分、延長１８回の死闘となった第３戦のショートムービーを公開。一夜明け、ファンの反響を呼んだ。試合前のセレモニーからスタートし、野茂英雄氏の始球式も盛り込まれた映像。大谷翔平投手の２本塁打を含む３安打３打点の活躍、佐々木朗希投手のこん身のリリーフ登板、さらにエドマンの好守備など試合のポ