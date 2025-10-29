映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』に出演する、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、JUNON（BE:FIRST）ら“防風鈴”の1年生キャストによるクロストーク映像が新たに公開された。【動画】水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNON＝風鈴高校1年生4人クロストーク本作は、今年2月から4月にかけて全編沖縄ロケで撮影。キャストたちは同じ宿泊施設で寝食を共にしながら、役柄と同様に強い絆を築いた。公開された映像では、そんな信頼関