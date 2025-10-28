スズキ株式会社は、株式会社鳥善と共同開発した「スズキ食堂 インドベジタリアンレトルトカレー」に新たなフレーバー「南瓜サンバル」を追加し、2025年10月23日より発売を開始した。 同製品は、かぼちゃとトゥール豆を使用した南インドの煮込み料理で、自然な甘みと酸味が特徴だ。パッケージはe VITARAを描き、背表紙には重ねると1つの絵になる隠し絵など飾りたくなるデザインを継承している。販売