2台の「STIモデル」世界初公開へ！2025年10月29日（一般公開日は30日）から東京ビッグサイト（江東区有明）にて、「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」が開幕します。次世代モビリティの姿を示す国内最大級のイベントとして、各メーカーが最新技術やコンセプトモデルを披露するなか、スバルは「ブランドを際立てる」をテーマに独自の世界観を打ち出します。【画像】超カッコイイ！ これがスバル新型