◆ 「後続の打者たちが仕事しやすくなる」と周東の存在感に注目ソフトバンクは28日、阪神との「SMBC日本シリーズ2025」第3戦で2−1と勝利。1点を追いかける4回、山川穂高の2試合連続弾で同点に追いつくと、6回に柳町達の適時三塁打で二塁走者・柳田悠岐が本塁に生還し、勝ち越しに成功した。連勝で対戦成績を2勝1敗としたソフトバンク。28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、第4戦のキーマンが挙げられた。