ブルージェイズ・シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ ワールドシリーズ第3戦は、延長18回・6時間を超える歴史的な試合となり、トロント・ブルージェイズはロサンゼルス・ドジャースに5―6でサヨナラ負けを喫