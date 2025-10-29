18回裏にサヨナラホームランを放ったフリーマン PHOTO:Getty Images ＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ ワールドシリーズ第3戦は、延長18回・6時間超えの歴史的な死闘となった。ロサンゼルス・ドジャースは最後、フレディ・フリーマンの一発でサヨナ