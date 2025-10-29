ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:27¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:27¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.486¡Ê-0.005¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ3.974¡Ê-0.006¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.540¡Ê-0.012¡Ë ´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨2.291¡Ê+0.004¡Ë ¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿±þ¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÔ¤Á¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡££±£°Ç¯ºÄ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¾å²¼Æ°¤¬Â³¤­¡¢£²Ç¯ºÄ