ドル円は１５１円台に伸び悩む明日からのイベント控え調整＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドルが売り優勢となる中、ドル円は１５１円台に伸び悩んでいる。明日から市場は重要イベントが目白押しの中、新規にポジションを傾けようという動きまではなく月末接近もあり、ポジション調整が中心となった。 明日はＦＯＭＣの結果発表や、ＦＯＭＣ後にはマグニフィセント７の決算が始まる。ＦＯＭＣが利下げが確実視さ