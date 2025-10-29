°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¡¢28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¾åÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡Ä»³¾åÈï¹ð½é¸øÈ½3Ç¯Á°¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç±þ±ç±éÀâÃæ¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¡£Åö»þ¤Î¸½¾ì¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç°ÂÉô¸µ¼óÁê¤ÎÇØ¸å¤Ë±Ç¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï¡¢»¦¿Í¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤Î»ö·ï¡£28Æü¡¢½é¸øÈ½¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð