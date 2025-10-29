◇プロ野球 日本シリーズ第3戦 ソフトバンク2-1阪神(28日、甲子園球場)ソフトバンクは阪神に競り勝ち、2連勝でシリーズの勝敗を2勝1敗に。試合後には小久保裕紀監督がファンへ喜びの声を届けました。この日の試合は、投手陣は4回以降6イニング連続で得点圏にランナーを背負う展開となるも、あと1本を許さずに逃げ切りました。小久保監督は「ピンチの連続だったので本当に良く逃げ切ったなという感じです」と語りました。先発のモイ