関東学生陸上競技連盟は27日、来年1月2、3日に第102回箱根駅伝の関東学生連合チームとして出場する選手について、16人中6人を発表しました。今回発表されたのは、個人枠として選出された予選会総合21位以下の所属選手のうち個人順位上位6人です。今年度から関東学生連合チームの選考方法が変更。箱根駅伝予選会総合11位から20位の大学に1枠ずつ権利が付与される「チーム枠10人」と、箱根駅伝予選会総合21位以下の大学所属選手のう