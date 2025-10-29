警察によって押収された医療用麻薬フェンタニルが入った袋（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は28日、米国が合成麻薬フェンタニルの流入を理由に中国に課している20％の追加関税について、30日の米中首脳会談で最大10％の引き下げに合意する可能性があると報じた。合意に盛り込まれる見込みのフェンタニルを巡る中国の規制強化に対する見返りだとしている。中国フェンタニルを根