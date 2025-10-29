シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜後9：00）の第3話（29日放送）に加藤清史郎が再び出演することが明かされた。【場面カット】それはもう右京さん…起用にコーヒーを注ぐ加藤清史郎第3話では、加藤演じる“警察官Ａ”＝高田創（たかだ・はじめ）が“刑事”となって帰ってくる。高田創の初登