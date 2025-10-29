ワールドシリーズ第3戦米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5で勝利し、通算2勝1敗とした。延長18回にフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打を放った。試合後、デーブ・ロバーツ監督と山本由伸投手が熱いハグをかわした。プレーボールから6時間39分、フリーマンが決めた。延長18回走者なしの場面、ブルージェイズ左腕リトルからサヨナラの