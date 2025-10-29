米Adobeは10月28日（現地時間）、クリエイティブカンファレンス「Adobe MAX 2025」（米ロサンゼルス: 10月28〜30日）にて、主要なクリエイティブツールに新しい AI機能を導入することを発表した。対話型インターフェイスを備えたエージェント型AI「AIアシスタント」が「Adobe Express」（ベータ）と「Adobe Photoshop」（プライベートベータ）に搭載され、さらに複数のAdobe製品を横断して動作するAIエージェント「Project Moonlig