大相撲の東前頭５枚目で草野から改名した義ノ富士（よしのふじ、２４）＝伊勢ケ浜＝が２８日、しこ名を定着させる活躍を誓った。九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けて、十両以上で構成される力士会に出席。「番付とともにしこ名も育てたい」と決意を述べた。また、ロンドン公演（１５〜１９日）の休場を巡って、ネット上で広まった“デマ”も完全否定した。義ノ富士が心機一転の九州場所へ気持ちを高めた。２