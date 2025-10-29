来年２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪まで２９日で残り１００日となった。スピードスケート女子短距離の新星・吉田雪乃（２２）＝寿広＝は昨季のＷ杯で２勝を挙げるなど、急成長中。今年から９８年長野五輪男子５００メートル金メダルの清水宏保氏（５１）、五輪３大会連続出場の及川佑氏（４４）に本格的に師事する。２０１８年平昌大会の小平奈緒以来、日本女子２人目の５００メートル金メダル獲得に挑む。（取材・構成＝