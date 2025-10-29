½Õ¥Þ¥¿¥®¡Ê¼Ì¿¿¡§Á¥¶¶ÍÛÇÏ¡¢°Ê²¼Æ±¡ËÁ´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÏÃ±Ç¯ÅÙ¤Î»à¼Ô¿ô¤¬Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ°­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JBpress¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¤¸¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿µ­»ö¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê½é½Ð¡§2024Ç¯8·î11Æü¡Ë¡ÊÁ¥¶¶ÍÛÇÏ¡§¼Ì¿¿²È¡¦¥Þ¥¿¥®¡Ë¸½¾õ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤Î19¡ó¤¬¿Í¹©ÎÓ¤Ç¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥­¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£