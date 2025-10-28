株式会社オートバックスセブンは、工具とDIYのセレクトショップ「クラフトメイクSA43道意店」を2025年10月24日に兵庫県尼崎市のスーパーオートバックス43道意店内にオープンした。 同店舗は、社内公募による新規事業開発プロジェクトから誕生したもので、自動車整備士向けの高品質工具やカスタム部材、アメリカン雑貨などを展開する。DIY愛好家が「次は何しよう？」と発想を広げられる売場構成が特