根子又から見た根子集落（写真：船橋陽馬、以下同）全国でクマによる人身被害が止まりません。2025年度は単年度の死者数が統計開始以来、最悪となっています。JBpressではこれまで、クマとの向き合い方についてたびたび報じてきました。その中から厳選した記事をあらためてお届けします。なお、内容は掲載当時のものです。（初出：2024年8月10日）（船橋陽馬：写真家・マタギ）2023年、熊による被害が大々的に報道され、毎日のよ