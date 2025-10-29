インターネットイニシアティブ（IIJ）とIIJエンジニアリング（IIJ-EG）は、衛星通信サービス「Starlink」の提供を12月に開始する。国内で認定再販事業者としての提供となる。 Starlink Kit設置工事や、同時に利用する無線LANの工事、Starlinkネットワークを介したVPN環境の構築などのITサービスやサポートをワンストップで提供する。 7月にIIJグループのインドネシア現地法人