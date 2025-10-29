がんと診断されると、治療や入院の不安に加えて「お金の心配」も大きくなります。どの程度の費用がかかるのか、もし支払えない場合はどうすればよいのか。日本は公的医療保険が整っているとはいえ、自己負担が数十万円に及ぶこともあります。 本記事では、がん治療にかかる平均費用の目安と、支払いが難しいときに利用できる制度や備えの方法について解説します。 がん治療にかかる平均的な費用とその内訳 がん治療