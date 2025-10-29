新型「エルグランド」が世界初公開！2025年10月29日（一般公開日は31日）から東京ビッグサイト（江東区有明）にて、「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025）」が開幕します。次世代モビリティの姿を示す国内最大級のイベントとして、各メーカーが最新技術やコンセプトモデルを披露するなか、日産は、経営計画「Re：Nissan」に基づき、インテリジェントで持続可能な未来のビジョンを体現する革新的な商品と