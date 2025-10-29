新卒採用が目に見えて減少世界では新卒市場がAIによって奪われるという絶望的な未来が幕を開けている。ホワイトカラーの仕事自体が消滅しようとしており、直撃するのが新卒だというのだ。世界で6億人以上の従業員と8,000万社求人動向を調査しているSignalFire社によると、大手IT企業は2023年と比較して2024年の新卒採用を25%削減したという。なぜ新卒採用が目に見えて減ったのか。同社によるとコーディング、デバッグ、金融リサー