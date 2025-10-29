10月27日、日経平均株価指数が取引時間中にはじめて5万円を突破した。しかし、SNSでは「自分の持ち株は大して上がっていない」という自虐的な投稿も散見される。なぜ、日経平均株価とわたしたちのポートフォリオは乖離しているのだろうか。今回は市場の実像から乖離しつつある「日経平均」の問題点を探っていきたい。「日経平均」は時代遅れ？株価指数は、市場の全体像を把握するための重要なツールであるが、その設計思想によって