高収入、グローバルな仕事、洗練されたコミュニケーション力……。総合商社で働く「商社マン」は、恋愛市場でも注目されがちだ。しかし、商社マンがモテるというイメージは本当なのだろうか？新刊『商社ビジネス』の著者で、自身も総合商社に勤務していた経験を持つ佐野智弘氏が語る。「商社マンはモテる」は本当なのか？「商社マンってモテるよね」――そんな話、聞いたことありませんか？実際、総合商社で働く人たちは恋愛市