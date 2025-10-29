ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に臨む。試合前には、29日（日本時間30日）の第5戦に先発するブレーク・スネル投手（32）が会見を行った。会見では第3戦で延長18回の激闘の中、大谷翔平が9打席に出塁したことについての質問も飛んだ。「あれをもう一度見ることはないと思う。いや、“ない”と言うと彼はまたやるかもしれないけど」と話した上で「1試合