テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が28日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。他人の温水洗浄便座の使い方に疑問があると語った。三谷は「潔癖で言うと、ウォシュレット、外で使えないんです」と言いその理由を凄くぎりぎりまで尻をウォシュレットに近づけて使用している人がいるのではないかと思うため、と説明した。三谷自身は、用を足した後、そのまま洗うのではなく「一