女子プロゴルファー・竹村真琴さんの最新写真集が好評発売中。本作は、デジタル版と紙版の2形態で展開しています。 竹村真琴、自然体の魅力を詰め込んだ珠玉の一冊 洗練されたルックスで長年注目を集めてきた女子プロゴルファー・竹村真琴。テレビや雑誌、SNSでも活躍の場を広げながら、多くのファンに親しまれてきた彼女が、これまであまり見せることのなかった“素顔”を一冊に閉じ込めた写真集『竹村真