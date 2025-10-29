私（イシズ、30代）は夫（コウスケ、30代）と小5の娘（ミラ）、小2の息子との4人暮らし。私は半年前まで新卒入社した会社で働いていました。その会社はできる子も入ってきますが、毎年必ずどんくさい子が入社してきたのです。あまりのどんくささに呆れて私は何人も指導してきました。しかし半年ほど前、指導した子の1人が上司へ大袈裟に泣きついたようです。会社で問題になり始めた頃、夫の転勤が決まり引っ越すことになりました。