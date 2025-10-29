半導体受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）の生産子会社「JASM」は25日、熊本県菊陽町のセミコンテクノパーク中央公園で、交流イベント「JASMスマイルデー」を開いた。秋晴れの下、地元住民ら約4千人が来場し、ステージショーや台湾グルメなどを楽しんだ。イベントは昨年に続き2回目の開催。24日に同町と第2工場の立地協定を締結し、建設に本格着手した同社代表取締役のY・H・リャオCEOは「地域の皆さまと共に発展