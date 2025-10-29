熊本県荒尾市は11月3日、同市原万田の旧三池炭鉱万田坑を出発し、同炭鉱専用鉄道敷跡を巡るウオークラリーを開く。石炭が万田坑で産出され、専用鉄道で運ばれた往年の光景を実感してもらおうと企画した。両施設を構成資産に含む「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録から10周年の記念イベント。同日は万田坑の入場料が無料になる。ウオークラリーは午前9時半〜午後2時、万田坑入り口付近のテントで随時受け付け。参加