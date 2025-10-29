国内外からごみが漂着する長崎県壱岐市勝本町の天ケ原海岸で25日、清掃活動があった。韓国からの参加もあり、計50人ほどが身ぶり手ぶりで協力し合いながらペットボトルやプラスチック、漁網など、2トントラック3台分のごみを回収した。島おこし団体「壱岐夢倶楽部（くらぶ）」が、日韓の友好親善や環境保全を目的に開催した。韓国からは25人が訪れ、26日には同市石田町の大浜海水浴場や筒城浜海水浴場で、地元ガイドから地形や