長崎市と時津町で10店舗を営業するスーパー「ジョイフルサン」は来年3月、親会社のイオン九州（福岡市）に吸収合併され、解散する。店舗や従業員の雇用は維持される一方、約65年にわたって続いたジョイフルサンの店名は消え、イオンブランドに生まれ変わる見通し。ジョイフルサンは1959年9月、長崎市住吉町で「アサヒストア」として創業し、翌年にジョイフルサンに改称した。今年7月にイオン九州から買収され、完全子会社とな