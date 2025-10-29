¥¤¥ó¥É³¤·³¤Î¥Õ¥ê¥²¡¼¥È´Ï¡Ö¥µ¥Ò¥ä¡¼¥É¥ê¡×¤¬28Æü¡¢º´À¤ÊÝ¹Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁÒÅç´ßÊÉ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º´À¤ÊÝÃÏÊýÁí´ÆÉô¤Î´¿·Þ¹Ô»ö¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Î¥é¥¸¥ã¥Ã¥È¡¦¥¯¥Þ¥ëÂçº´¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎ¾¹ñ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É³¤·³¤Îº´À¤ÊÝÆþ¹Á¤Ï6ÅÙÌÜ¡£¥µ¥Ò¥ä¡¼¥É¥ê¤Ï10·î16¡Á18Æü¡¢º´À¤ÊÝ¤òÊì¹Á¤È¤¹¤ë´ÏÁ¥¤â»²²Ã¤·¤¿¶å½£À¾Êý³¤°è¤Ç¤ÎÆü°õ¶¦Æ±·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î