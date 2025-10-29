長崎県高校駅伝競走大会（西日本新聞社など後援）が28日、雲仙市小浜町を発着点とするコースであった。女子17校、男子27校が出場し、女子は諫早が7年連続31回目、男子は鎮西学院が3年連続18回目の優勝を果たした。両校は12月21日に京都市である全国大会に出場する。女子の諫早は、5人全員が区間賞を獲得した。1区の宮本さくら選手（2年）が残り1・5キロからペースを上げ、先頭の長崎商を抜いた。「理想通りの展開だった」とい