佐賀市川副町のスポーツパーク川副を発着点に26日、行われた県高校駅伝競走大会。第78回大会の男子は鳥栖工が16年連続50度目、第39回大会の女子は佐賀清和が2年ぶり8度目の優勝を果たし、都大路出場を決めた。（才木希）大会の成績は次の通り。■男子【成績】（1）鳥栖工2時間06分06秒（2）白石2時間19分36秒（3）唐津工2時間21分02秒（4）早稲田佐賀2時間23分03秒（5）唐津東2時間23分03秒（6）佐賀工2時間23分08秒（7）伊