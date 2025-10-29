佐賀県伊万里市は28日、一人親世帯などに支給される児童扶養手当の受給者3人に対し、担当者のミスで過払いと未払いがあったと発表した。市子育て支援課によると、3人はともに児童扶養手当と障害年金を受給（併給）しており、2人には計約105万円の過大支給で、1人には約9万円の過少支給だった。2021年3月分以降、併給時の児童扶養手当制度の取り扱いが変更されたが、担当職員の理解不足から、調整作業やその後の確認を誤ってい