佐賀県嬉野市は16日、高級ウーロン茶の産地として知られる台湾の嘉義県竹崎郷と、お茶を中心とした友好交流協定を結んだ。県内の市町と台湾の自治体が姉妹都市・友好都市の協定を結ぶのは初めて。今後は生産者同士の技術交流や、多世代の文化交流などを進める。竹崎郷は台湾中南部の内陸にあり、人口は約3万2千人。「郷」は行政単位で日本の町に相当する。雄大な自然に恵まれ、高級ウーロン茶「阿里山茶」のほか、パイナップル