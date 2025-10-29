色とりどりの熱気球が秋空を舞う「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」が30日〜11月3日、佐賀市の嘉瀬川河川敷で開催される。20の国と地域から、国内勢を含め計126機が集結する予定。競技や関連イベントなどを紹介する。期間中、競技飛行は午前と午後の1日2回開催される。天候や風の強さに影響されやすいため、実施の可否や離陸場所は競技委員長が直前に決める。開催状況については公式サイト＝QRコード＝や会場アナウン